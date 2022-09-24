Индексация довольствия военных в 2023 году может составить 10,5%

Правительство России планирует в 2023 году повысить зарплаты военнослужащих и силовиков на 10,5%. Для реализации этих целей расходы государственной казны увеличат на 22%, пишет РБК.
Из материалов к проекту федерального бюджета на следующую трехлетку следует, что индексация довольствия военных в два раза превышает рост зарплат гражданских госслужащих. Согласно документу, оклады работников федеральных государственных учреждений, федеральных государственных гражданских служащих и других категорий работников федеральных государственных органов, включая судей, прокурорских работников и сотрудников в следующем году поднимут на 5,5%, а в 2024 и 2025 годах — на 4%.
При этом индексация выплат военнослужащим и приравненным к ним лицам составит в 2023 году 10,5%. В следующие два года довольствие будет повышаться на 4%. Издание уточняет, что к военнослужащим по закону приравнены сотрудники органов внутренних дел, Росгвардии, ФСБ, ФСИН, ФСО и Службы внешней разведки.