Туристы из России нашли альтернативу Турции

С начала года турпоток в Киргизию из России вырос в пять раз. Рейсы до Бишкека осуществляют сразу несколько авиакомпаний, в том числе «Аэрофлот», Nordwind Airlines, Azimuth, Pegas Fly и другие, пишет URA.RU. Загранпаспорт для поездки в Киргизию не требуется.