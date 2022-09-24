Армия Политика Экономика Общество Происшествия Весь мир Гражданский экспертный клуб Герои Z #Армия2022 Проект «Предавшие» Эксклюзив Пресс-центр ФАН-ТВ
Лента новостей Эксклюзив Пресс-центр ФАН-ТВ
Поиск

Туристы из России нашли альтернативу Турции

Общество
Туристы из России нашли альтернативу Турции

Киргизия может стать хорошей альтернативой отдыху в Турции, считают россияне. Больше всего туристов привлекают поездки на озеро Иссык-Куль.

С начала года турпоток в Киргизию из России вырос в пять раз. Рейсы до Бишкека осуществляют сразу несколько авиакомпаний, в том числе «Аэрофлот», Nordwind Airlines, Azimuth, Pegas Fly и другие, пишет URA.RU. Загранпаспорт для поездки в Киргизию не требуется.

«Хорошее советское наследие, но, помимо этого, есть ряд новых объектов, технологически здесь сделали шаг вперед. Кыргызстан демонстрирует удивительный рост интереса. Причем направления разные», — отметил глава Уральской ассоциации туризма Михаил Мальцев.

Депутат Госдумы Сангаджи Тарбаев ранее предложил развивать в России новые направления для путешествий. Речь идет о религиозном и медицинском туризме, отметил политик.
киргизия турция россия
Военкоры ФАН
Лучшие в аду