Депутат ГД Пискарев: Запад стремится к дестабилизации обстановки на фоне референдумов

Он обратил внимание журналистов, что Евросоюз выступил против приговора обвиняемых в диверсии на газопроводе в Крыму, которая произошла в 2021 году. Депутат увидел в этом попытку вмешательства во внутренние дела России и содействие преступной деятельности.