Коллективный Запад намерен дестабилизировать обстановку на фоне проведения референдумов в Донбассе и на освобожденных территориях Украины. Такое заявление сделал глава комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарев.
Он обратил внимание журналистов, что Евросоюз выступил против приговора обвиняемых в диверсии на газопроводе в Крыму, которая произошла в 2021 году. Депутат увидел в этом попытку вмешательства во внутренние дела России и содействие преступной деятельности.
«Все это подтверждает установку Запада любой ценой дестабилизировать ситуацию в ходе референдумов в республиках Донбасса», — подчеркнул Пискарев.
Глава комитета ГД отметил, что западные лидеры не в состоянии объективно оценить свои возможности в этом отношении. По мнению Пискарева, они неспособны повлиять «лживой правозащитной тематикой на волеизъявление граждан».