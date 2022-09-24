Обладатель Кубка СССР по хоккею Валентин Сенюшкин скончался на 86-м году жизни

Ушел из жизни бывший игрок хоккейного клуба ЦСКА Валентин Сенюшкин. Восьмикратному чемпиону СССР было 85 лет. О смерти спортсмена рассказали на официальном сайте клуба.
Валентин Сенюшкин родился 23 апреля 1937 года в Москве. С 1953 по 1965 год нападающий выступал за ЦСКА, а затем перешел в ленинградский СКА, в составе которого играл три года. Кроме того, он входил в молодежную, первую и вторую сборные CССР.
Всего в чемпионатах Советского Союза Сенюшкин провел 340 матчей, забросив 125 шайб. После завершения спортивной карьеры он занялся тренерством.