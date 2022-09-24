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Эксперт Невзорова рассказала, на какие уловки можно попасться в турецких отелях

Общество
Эксперт Невзорова рассказала, на какие уловки можно попасться в турецких отелях

Многие россияне отправляются в Турцию на отдых. Турэксперт Анна Невзорова рассказала о трех наиболее распространенных махинациях, которые позволяют персоналу обогатиться за счет туристов.

Как правило, проблемы начинаются уже в отелях. Нередко туристам предлагают доплатить за напитки или кондиционер. Одной из наиболее распространенных схем стало переселение в другой номер. По прибытии путешественникам сообщают, что осталось только помещение с плохими условиями. Можно заселиться в него или выбрать более дорогой, но комфортный вариант.

В кафе и ресторанах стоит особое внимание уделять ценникам и чекам. Предприимчивые турки могут указывать стоимость продукта в непонятной валюте. Часто также под видом комплимента от заведения туристам на стол подают закуски. Однако в итоге их могут включить в чек.

Не стоит терять бдительность при обмене валют. Чтобы точно не попасться на уловки мошенников, нужно менять деньги в официальном банке.

Нередко проблемой оборачивается и дешевая поездка. Если цена ниже рыночной, то, скорее всего, туристов ожидает старый автобус без кондиционера и других благ.
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