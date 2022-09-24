Эксперт Невзорова рассказала, на какие уловки можно попасться в турецких отелях

Как правило, проблемы начинаются уже в отелях. Нередко туристам предлагают доплатить за напитки или кондиционер. Одной из наиболее распространенных схем стало переселение в другой номер. По прибытии путешественникам сообщают, что осталось только помещение с плохими условиями. Можно заселиться в него или выбрать более дорогой, но комфортный вариант.