Семьи мобилизованных из Сахалинской области получат по 300 тысяч рублей

Власти Сахалинской области выплатят по 300 тысяч рублей семьям граждан, призванных для прохождения военной службы в рамках частичной мобилизации.
Согласно поручению губернатора Валерия Лимаренко, организацией этой меры поддержки займутся профильные ведомства. По его словам, военнослужащие должны быть спокойны за своих родных.
«Для защиты россиян и территориальной целостности страны наш верховный главнокомандующий принял тяжелое, но вынужденное решение. И в это непростое время мы должны сделать все, чтобы семьи призванных на службу сахалинцев и курильчан ни в чем не нуждались. Мы будем оказывать им необходимую помощь и поддержку, пока их отцы, мужья и сыновья не вернутся домой», — заявил глава Сахалинской области.
Получат средства супруга или супруг, состоящий в зарегистрированном браке с призванным гражданином, мать — если мобилизованный не состоит в зарегистрированном браке. В случае отсутствия матери материальная помощь предоставляется отцу. Кроме того, если отсутствует законная супруга и родители, деньги могут быть выплачены несовершеннолетним детям мобилизованного гражданина в лице их законных представителей.