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Семьи мобилизованных из Сахалинской области получат по 300 тысяч рублей

Экономика
Семьи мобилизованных из Сахалинской области получат по 300 тысяч рублей

Власти Сахалинской области выплатят по 300 тысяч рублей семьям граждан, призванных для прохождения военной службы в рамках частичной мобилизации.

Согласно поручению губернатора Валерия Лимаренко, организацией этой меры поддержки займутся профильные ведомства. По его словам, военнослужащие должны быть спокойны за своих родных.

«Для защиты россиян и территориальной целостности страны наш верховный главнокомандующий принял тяжелое, но вынужденное решение. И в это непростое время мы должны сделать все, чтобы семьи призванных на службу сахалинцев и курильчан ни в чем не нуждались. Мы будем оказывать им необходимую помощь и поддержку, пока их отцы, мужья и сыновья не вернутся домой», — заявил глава Сахалинской области.

Получат средства супруга или супруг, состоящий в зарегистрированном браке с призванным гражданином, мать — если мобилизованный не состоит в зарегистрированном браке. В случае отсутствия матери материальная помощь предоставляется отцу. Кроме того, если отсутствует законная супруга и родители, деньги могут быть выплачены несовершеннолетним детям мобилизованного гражданина в лице их законных представителей.
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