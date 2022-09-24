Семьи мобилизованных из Сахалинской области получат по 300 тысяч рублей

Получат средства супруга или супруг, состоящий в зарегистрированном браке с призванным гражданином, мать — если мобилизованный не состоит в зарегистрированном браке. В случае отсутствия матери материальная помощь предоставляется отцу. Кроме того, если отсутствует законная супруга и родители, деньги могут быть выплачены несовершеннолетним детям мобилизованного гражданина в лице их законных представителей.