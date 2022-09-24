Канал HBO выпустит четвертый сезон сериала «Настоящий детектив»

Четвертый сезон сериала «Настоящий детектив» готовится к выходу. Его выпустят на канале HBO.
Новый сезон выйдет на экраны с подзаголовком «Ночная страна» (True Detective: Night Country). В нем снимутся Джон Хоукс, Кристофер Экклстон и Фиона Шоу.
Четвертый сезон расскажет о событиях на арктической исследовательской станции, на которой пропадают шесть человек. Двое детективов в исполнении Джоди Фостер и Кали Рейс займутся расследованием этого дела, сообщает Deadline.
Среди актеров нового «Настоящего детектива» значатся Финн Беннетт и Анна Лэмб. Дату премьеры четвертого сезона пока не назвали.
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