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Элтон Джон выступил в Белом доме и получил Национальную гуманитарную медаль США

Общество
Элтон Джон выступил в Белом доме и получил Национальную гуманитарную медаль США

Британский певец Элтон Джон выступил перед американским президентом Джо Байденом в Белом доме. После концерта глава государства объявил о вручении артисту Национальной гуманитарной премии США, сообщает ТАСС.

«Я никогда не бываю ошеломлен, но я ошеломлен», — поделился эмоциями Джон со сцены.

Байден признался, что любит музыку артиста так же, как и многие американцы. Президент считает, что музыкант дал многим людям свободу быть собой. Также на концерт были приглашены 2 тысяч человек, сообщает портал «360».
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