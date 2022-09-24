Элтон Джон выступил в Белом доме и получил Национальную гуманитарную медаль США

Британский певец Элтон Джон выступил перед американским президентом Джо Байденом в Белом доме. После концерта глава государства объявил о вручении артисту Национальной гуманитарной премии США, сообщает ТАСС.
«Я никогда не бываю ошеломлен, но я ошеломлен», — поделился эмоциями Джон со сцены.
Байден признался, что любит музыку артиста так же, как и многие американцы. Президент считает, что музыкант дал многим людям свободу быть собой. Также на концерт были приглашены 2 тысяч человек, сообщает портал «360».