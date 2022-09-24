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Глава МИД Венгрии сожалеет, что он единственный из ЕС встретился с Лавровым на ГА ООН

Политика
Глава МИД Венгрии сожалеет, что он единственный из ЕС встретился с Лавровым на ГА ООН

Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто посетовал, что он оказался единственным представителем от Евросоюза, который провел встречу с главой МИД России Сергеем Лавровым в рамках Генассамблеи ООН.

В беседе с журналистами дипломат отметил, что западные страны должны использовать все возможности для нормализации диалога с Москвой, передает РИА Новости.

«Сожалею, что я единственный из Евросоюза, кто разговаривал с ним, потому что, если бы с Сергеем Лавровым разговаривало больше наших коллег, это могло бы помочь в разрешении конфликта или, по крайней мере, определенно не уменьшило бы шансов на это», — подчеркнул министр.

Ранее сообщалось, что Петер Сийярто призвал не допустить открытого противостояния между российской стороной и Североатлантическим альянсом.
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