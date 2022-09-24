«Этот день настал»: раненые военнослужащие НМ ЛНР о референдуме

Военнослужащие Народной милиции ЛНР приняли участие в референдуме о вступлении в состав Российской Федерации.
«У нас на медроте сейчас проходит референдум о вступлении ЛНР в состав Российской Федерации. Здесь сейчас проходят голосование наши раненые, которые были на передовой, получили ранения», — рассказал о порядке проведения голосования один из военнослужащих НМ ЛНР.
Он также отметил, что личный состав находится в боевом настроение, все голосуют и нарушений нет. Защитники признаются, что референдум дает надежду на мирную жизнь.
«Я очень рад, что, наконец, этот момент пришел. Я был еще в 2014 году в добровольцах, и я очень рад, что этот день настал», — отметил военный НМ ЛНР.