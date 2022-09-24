Генерал армии Булгаков покинул пост замглавы Минобороны России

В период с 2015 по 2017 год Булгаков был куратором строительства железнодорожных путей в обход Украины, занимался снабжением войсковой группировки в Сирии и курировал тушение лесных пожаров в Бурятии и Забайкалье в 2019 году. В мае 2016 года был удостоен звания Героя Российской Федерации, награжден орденами «За службу Родине в Вооруженных Силах СССР» III степени, «За военные заслуги», Почета, Александра Невского (2014), «За заслуги перед Отечеством» IV степени.