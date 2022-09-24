Генерал армии Булгаков покинул пост замглавы Минобороны России

Генерал армии Дмитрий Булгаков покинул пост заместителя министра обороны России в связи с переводом на другую должность, сообщили в военном ведомстве. Булгаков успешно занимал должность главного тыловика вооруженных сил страны свыше 14 лет.
В субботу, 24 сентября, пресс-служба Министерства обороны РФ сообщила о кадровых перестановках. Пост замминистра покинул Булгаков. Место заместителя обороны по вопросам материально-технического обеспечения займет генерал-полковник Михаил Мизинцев.
В период с 2015 по 2017 год Булгаков был куратором строительства железнодорожных путей в обход Украины, занимался снабжением войсковой группировки в Сирии и курировал тушение лесных пожаров в Бурятии и Забайкалье в 2019 году. В мае 2016 года был удостоен звания Героя Российской Федерации, награжден орденами «За службу Родине в Вооруженных Силах СССР» III степени, «За военные заслуги», Почета, Александра Невского (2014), «За заслуги перед Отечеством» IV степени.
Булгаков считается одним из опытнейших офицеров Министерства обороны России. За свою долгую службу он показал себя не только как отличный военный, но и грамотный администратор, фактически в одиночку решающий множество важных для вооруженных сил задач по материально-техническому обеспечению.