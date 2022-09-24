В Вологодской области нашли заблудившегося в лесу пенсионера-грибника

В Вологодской области успешно завершились поиски 86-летнего мужчины, который заблудился в лесу днем ранее. Об этом сообщает отряд «ЮК-СПАС».
Инцидент произошел в Харовском районе. Гражданин отправился на велосипеде за грибами, однако впоследствии не вернулся. Близкие забили тревогу и обратились в правоохранительные органы.
Десять человек, в том числе волонтеры и полицейские, искали пропавшего. Специалистам удалось установить местонахождение пенсионера. Сейчас его жизни ничего не угрожает.
В Тюмени бесследно исчезла 62-летняя женщина, нуждающаяся в медицинской помощи. Организованы поиски, передает URA.RU.