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В Вологодской области нашли заблудившегося в лесу пенсионера-грибника

Происшествия
В Вологодской области нашли заблудившегося в лесу пенсионера-грибника

В Вологодской области успешно завершились поиски 86-летнего мужчины, который заблудился в лесу днем ранее. Об этом сообщает отряд «ЮК-СПАС».

Инцидент произошел в Харовском районе. Гражданин отправился на велосипеде за грибами, однако впоследствии не вернулся. Близкие забили тревогу и обратились в правоохранительные органы.

Десять человек, в том числе волонтеры и полицейские, искали пропавшего. Специалистам удалось установить местонахождение пенсионера. Сейчас его жизни ничего не угрожает.

В Тюмени бесследно исчезла 62-летняя женщина, нуждающаяся в медицинской помощи. Организованы поиски, передает URA.RU.
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