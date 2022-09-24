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Наблюдатель из Германии высказался об организации референдума в Мелитополе

Политика
Наблюдатель из Германии высказался об организации референдума в Мелитополе

Референдум в Мелитополе организован на высшем уровне. Такое мнение выразил международный наблюдатель из Германии, управляющий компании Energie Waldeck-Frankenberg GmbH Стефен Бруно Шаллер.

Он исключил, что провокации Украины окажут какое-либо влияние на избирательный процесс в Запорожской области. Также наблюдатель заверил корреспондента РИА Новости, что по возвращении в ФРГ он проинформирует об увиденном журналистов.

«Все очень прозрачно и очень хорошо организовано. Настолько хорошо, насколько это возможно в такое короткое время», — оценил мероприятие Бруно Шаллер.

Ранее председатель участковой избирательной комиссии Александра Дещенко рассказала о явке на референдуме по присоединению ДНР к России. Она назвала данный показатель колоссальным.
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