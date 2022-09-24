Наблюдатель из Германии высказался об организации референдума в Мелитополе

Референдум в Мелитополе организован на высшем уровне. Такое мнение выразил международный наблюдатель из Германии, управляющий компании Energie Waldeck-Frankenberg GmbH Стефен Бруно Шаллер.
Он исключил, что провокации Украины окажут какое-либо влияние на избирательный процесс в Запорожской области. Также наблюдатель заверил корреспондента РИА Новости, что по возвращении в ФРГ он проинформирует об увиденном журналистов.
«Все очень прозрачно и очень хорошо организовано. Настолько хорошо, насколько это возможно в такое короткое время», — оценил мероприятие Бруно Шаллер.
Ранее председатель участковой избирательной комиссии Александра Дещенко рассказала о явке на референдуме по присоединению ДНР к России. Она назвала данный показатель колоссальным.