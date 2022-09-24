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Художнику Никасу Сафронову понравился эскиз памятника Юрию Шатунову

Шоу-бизнес
Художнику Никасу Сафронову понравился эскиз памятника Юрию Шатунову

Художник Никас Сафронов оценил будущий памятник певцу Юрию Шатунову, который установят на Троекуровском кладбище. Портретисту понравился эскиз монумента, выбранный вдовой артиста.

«Эскиз памятника достойный: мне нравится. Видно, что он выполнен профессионально. Приятная и понятная композиция: Юрий — молодой, держит в руках микрофон», — отметил живописец в беседе с PROZVEZD.

По мнению Сафронова, памятник Шатунову получился лаконичным и «без похабщины». Художнику нравится метафора в памятниках, но часто такие монументы выглядят очень странно и непонятно, добавил портретист.

Памятник Шатунову составит 3,3 метра в высоту вместе с постаментом. Саму фигуру певца отольют из бронзы, а постамент изготовят из черного камня. На него нанесут имя артиста и его автограф.
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