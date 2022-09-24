Контрактники и мобилизованные из Адыгеи единовременно получат 100 тысяч рублей

Правительство Адыгеи выплатит жителям республики, заключившим контракт с Минобороны РФ на прохождение военной службы, разовое пособие в размере в 100 тысяч рублей. На такую же сумму могут рассчитывать и призванные в рамках частичной мобилизации граждане.
Такую поддержку назначает министерство труда и социального развития Адыгеи. Полный текст документа можно изучить на сайте ведомства.
О единовременных выплатах мобилизованным гражданам также объявили власти Ямала, Крыма, Республики Марий Эл, Курской области и других регионов. Кроме того, на территории Югры, например, детей граждан, задействованных в спецоперации, будут бесплатно кормить в школах, пишет INFOX.