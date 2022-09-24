Контрактники и мобилизованные из Адыгеи единовременно получат 100 тысяч рублей

Правительство Адыгеи выплатит жителям республики, заключившим контракт с Минобороны РФ на прохождение военной службы, разовое пособие в размере в 100 тысяч рублей. На такую же сумму могут рассчитывать и призванные в рамках частичной мобилизации граждане.