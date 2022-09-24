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Глава МИД КНР Ван И указал на критический уровень отношений США и Китая

Политика
Глава МИД КНР Ван И указал на критический уровень отношений США и Китая

Отношения Китая и Соединенных Штатов сейчас находятся в критическом состоянии, заявил глава МИД КНР Ван И, комментируя взаимодействие между странами.

После переговоров с американским государственным секретарем Энтони Блинкеном в рамках Генассамблеи ООН дипломат отметил, что политика Вашингтона по вопросам Тайваня подрывает суверенитет и целостность Китая.

Ван И также призвал власти США не вмешиваться во внутренние дела КНР и вернуться к приверженности принципа «одного Китая».

Ранее сообщалось, что госсекретарь Энтони Блинкен пригрозил Китаю последствиями в случае оказания помощи России в противостоянии с Западом.
сша ван и китай
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