Глава МИД КНР Ван И указал на критический уровень отношений США и Китая

Отношения Китая и Соединенных Штатов сейчас находятся в критическом состоянии, заявил глава МИД КНР Ван И, комментируя взаимодействие между странами.
После переговоров с американским государственным секретарем Энтони Блинкеном в рамках Генассамблеи ООН дипломат отметил, что политика Вашингтона по вопросам Тайваня подрывает суверенитет и целостность Китая.
Ван И также призвал власти США не вмешиваться во внутренние дела КНР и вернуться к приверженности принципа «одного Китая».
Ранее сообщалось, что госсекретарь Энтони Блинкен пригрозил Китаю последствиями в случае оказания помощи России в противостоянии с Западом.