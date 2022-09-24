Украинские беженцы в Закарпатье пожаловались, что им приходится защищать русский язык в драке

Двое молодых людей из Днепропетровской области отправились в Закарпатье в качестве беженцев и рассказали, как их встретили местные жители.
Девушка и парень родом из Павлограда уехали на Западную Украину в середине апреля. Главной причиной срочного отъезда стал страх, что они могут стать «жертвами обстрела». Молодые люди отправились в Иршаву, но местные жители агрессивно встретили беженцев.
«Нас там все ненавидели, или казалось, что все, потому что те, кто ненавидят — всегда громкие. Иршава же город маленький, беженцев там мало было в тот период, а все местные — украиноязычные. Но у нас все равно в голове это не укладывалось», — сообщили беженцы.
Больше всего молодых людей повергло в шок, когда им в драке пришлось отвоевывать право на русский язык. Местные жители свистели, кричали и проклинали своих сограждан, потому что они посмели говорить не на мове.