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Судимый житель Карелии из ревности разбил кружкой голову возлюбленной

Происшествия
Судимый житель Карелии из ревности разбил кружкой голову возлюбленной

Сотрудники полиции возбудили уголовное дело в отношении 62-летнего жителя Калевальского района. Мужчина подозревается в причинении легкого вреда здоровью, сообщили в карельском МВД.

К стражам порядка обратилась женщина и рассказала о насилии в отношении ее 59-летней сестры. По словам заявительницы, к ней пришла окровавленная родственница. Пострадавшей вскоре вызвали скорую. Врачи потом диагностировали ей порез груди и рассечение головы.

По словам раненой, преступление произошло во время ужина. Женщине позвонила сестра. Супруг потерпевшей посчитал, что возлюбленная говорит с мужчиной. В ярости он схватил кружку из-под кофе и нанес жене несколько ударов. Женщина увидела кровь и побежала к родственнице.
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