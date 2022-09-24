Судимый житель Карелии из ревности разбил кружкой голову возлюбленной

Сотрудники полиции возбудили уголовное дело в отношении 62-летнего жителя Калевальского района. Мужчина подозревается в причинении легкого вреда здоровью, сообщили в карельском МВД.
К стражам порядка обратилась женщина и рассказала о насилии в отношении ее 59-летней сестры. По словам заявительницы, к ней пришла окровавленная родственница. Пострадавшей вскоре вызвали скорую. Врачи потом диагностировали ей порез груди и рассечение головы.
По словам раненой, преступление произошло во время ужина. Женщине позвонила сестра. Супруг потерпевшей посчитал, что возлюбленная говорит с мужчиной. В ярости он схватил кружку из-под кофе и нанес жене несколько ударов. Женщина увидела кровь и побежала к родственнице.