Судимый житель Карелии из ревности разбил кружкой голову возлюбленной

По словам раненой, преступление произошло во время ужина. Женщине позвонила сестра. Супруг потерпевшей посчитал, что возлюбленная говорит с мужчиной. В ярости он схватил кружку из-под кофе и нанес жене несколько ударов. Женщина увидела кровь и побежала к родственнице.