Евроатлантическую интеграцию на Украине поддерживают далеко не все, а уровень жизни в постсоветской республике значительно упал. Таким мнением с редакцией ФАН поделился депутат Государственной думы РФ Анатолий Вассерман.
Экс-глава правительства Италии Сильвио Берлускони полагает, что народ и политические круги в России подтолкнули президента Владимира Путина начать СВО. Об этом пишет издание La Vanguardia.
Депутат Анатолий Вассерман указал на раздробленность социальных страт бывшей УССР по вопросу официального курса на интеграцию в западные структуры. Он проанализировал, кто поддерживает и по каким причинам такую однобокую линию.
«Понятно, что за атлантическую мечту и солидарность держится далеко не весь народ Украины. В основном эта тема популярна среди бизнес-верхушки, но, надо признать, она задела и простых людей. После государственного переворота резко упала экономика, а вместе с ней и уровень жизни. Но для рядовых граждан упростился выезд на заработки в ЕС. В глазах обычного гражданина, не особо задумывающегося о причинно-следственных связях, возможность получить больше денег совершенно перекрывает соображения о том, что при нормальных обстоятельствах доходы на родине были бы гораздо больше», — отметил народный избранник.
Собеседник признался, что не знает конкретных планов высшего руководства РФ. При этом он решил поделиться своими соображениями.
«Действительно, многие, в том числе и я, надеялись, что Украина, занимавшаяся террором против своего народа уже 8 лет, к началу спецоперации треснет при первых же ударах. Увы! Мы недооценили многие факторы, обеспечившие этой преступной организации не только поддержку извне, но и изнутри. Политики и аналитики, бежавшие после государственного переворота в 2014 году, были также уверены в том, что страна, по выражению Владимира Ильича Ульянова, «стена, да гнилая — ткни, она и развалится!» Конечно, очень неприятно обнаружить то, что мы фактически сражаемся с коллективным Западом. Но понятно, что военные действия надо довести до победы», — заявил Вассерман.
Член Запорожской ВГА Владимир Рогов призвал избавиться от вещания телеканалов «незалежной» в регионе. Националистические СМИ несут ложь и вред.