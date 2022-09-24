МакSим восхитилась талантом юных участников шоу «Голос. Дети»

Певица МакSим (настоящее имя Марина Максимова) поделилась эмоциями от съемок нового сезона шоу «Голос. Дети». Исполнительница хита «Нежность» восхитилась способностями юных участников проекта.
«Какие же талантливые дети у нас растут! Спасибо "Голос. Дети" за такие искренние эмоции!» — написала МакSим в соцсетях.
Напомним, певица заменила на проекте украинскую артистку Светлану Лободу, которая была наставницей в прошлом сезоне. Рэперы Баста и Егор Крид остались на своих местах, поэтому они составят Максимовой компанию на съемках шоу.
Даты выхода нового сезона «Голос. Дети» пока не объявлены. В сентябре завершился отбор участников проекта.