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Ольга Бузова лишилась 23 млн подписчиков из-за сбоя соцсети

Шоу-бизнес
Ольга Бузова лишилась 23 млн подписчиков из-за сбоя соцсети

Популярная певица и актриса Ольга Бузова лишилась 23 млн подписчиков из-за сбоя социальной сети. У многих знаменитостей и блогеров слетели все цифры.

Из десятков миллионов подписчиков певицы и актрисы Дженнифер Лопес осталось всего 9,6 тысяч человек. У всех пользователей соцсети подгружается разное количество подписок. В компании проблему пока не комментируют.

Недавно блогер Лена Миро высказалась о проблемах Бузовой в отношениях. Она считает, что пока артистка не признает свои недостатки, она обречена быть одинокой.
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