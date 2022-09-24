Ольга Бузова лишилась 23 млн подписчиков из-за сбоя соцсети

Популярная певица и актриса Ольга Бузова лишилась 23 млн подписчиков из-за сбоя социальной сети. У многих знаменитостей и блогеров слетели все цифры.
Из десятков миллионов подписчиков певицы и актрисы Дженнифер Лопес осталось всего 9,6 тысяч человек. У всех пользователей соцсети подгружается разное количество подписок. В компании проблему пока не комментируют.
Недавно блогер Лена Миро высказалась о проблемах Бузовой в отношениях. Она считает, что пока артистка не признает свои недостатки, она обречена быть одинокой.