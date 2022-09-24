Зарезавший экс-возлюбленную и ее родителей юноша предстанет перед судом в Татарстане

Суд в Татарстане получил материалы уголовного дела в отношении 23-летнего молодого человека, который обвиняется в убийстве бывшей девушки и ее родителей, сообщает портал kp.ru.
Преступление было совершено в квартире потерпевшей в январе 2021 года ночью. Девушка сообщила своему бывшему возлюбленному, что хочет с ним расстаться. Молодой человек пробрался к ней в жилище и зарезал жертву, после чего расправился с матерью и отцом убитой.
После случившегося мужчина попытался свести счеты с жизнью, но его спасли. Обвиняемый не признал свою вину. Прокуратура просит для него пожизненное лишение свободы.