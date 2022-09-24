Зарезавший экс-возлюбленную и ее родителей юноша предстанет перед судом в Татарстане

Преступление было совершено в квартире потерпевшей в январе 2021 года ночью. Девушка сообщила своему бывшему возлюбленному, что хочет с ним расстаться. Молодой человек пробрался к ней в жилище и зарезал жертву, после чего расправился с матерью и отцом убитой.