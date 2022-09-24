Политик и блогер Владислав Тюльпанов дал совет Пугачевой после скандала с Галкиным

Общественный деятель, блогер и политик Владислав Тюльпанов в беседе с ФАН поделился своим мнением насчет российской певицы Аллы Пугачевой. Недавно она призвала власти РФ включить ее в реестр иностранных агентов. Так она отреагировала на внесение в данный список своего супруга, юмориста Максима Галкина (признан иноагентом в РФ).