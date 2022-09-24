Политик и блогер Владислав Тюльпанов дал совет Пугачевой после скандала с Галкиным

Общественный деятель, блогер и политик Владислав Тюльпанов в беседе с ФАН поделился своим мнением насчет российской певицы Аллы Пугачевой. Недавно она призвала власти РФ включить ее в реестр иностранных агентов. Так она отреагировала на внесение в данный список своего супруга, юмориста Максима Галкина (признан иноагентом в РФ).
Владислав Тюльпанов призвал Примадонну быть аккуратнее со своими «желаниями».
«Алле Борисовне я хочу сказать только одно — не надо делать необдуманных публичных заявлений. Ее муж уже «договорился» и стал иностранным агентом. У них есть дети, которые в будущем вдруг захотят жить в России, а ни один из родителей не сможет этого делать, если их обоих признают иноагентами. Поэтому ей следует быть осторожнее со своими высказываниями», — заявил политик.
Ранее экс-депутат Госдумы Роман Худяков крайне нелестно отозвался о Галкине и Пугачевой. Политик назвал звездных супругов «коллаборационистами».