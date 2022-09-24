Полиция проводит масштабные обыски по делу о телефонном терроризме в Петербурге

По данным следствия, уголовное дело было возбуждено еще 1 июля текущего года. Всего правоохранители провели 15 обысков, в ходе которых они изъяли компьютеры, ноутбуки, мобильные телефоны, флэш-накопители, планшеты, записи, жесткие диски, средства агитации, экстремистская литература.