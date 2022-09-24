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Полиция проводит масштабные обыски по делу о телефонном терроризме в Петербурге

Происшествия
Полиция проводит масштабные обыски по делу о телефонном терроризме в Петербурге

В Северной столице правоохранители проводят масштабные обыски по делу о телефонном терроризме. Фигурантами стали порядка 13 человек, сообщает источник ФАН.

По данным следствия, уголовное дело было возбуждено еще 1 июля текущего года. Всего правоохранители провели 15 обысков, в ходе которых они изъяли компьютеры, ноутбуки, мобильные телефоны, флэш-накопители, планшеты, записи, жесткие диски, средства агитации, экстремистская литература.

Все эти вещи будут отправлены на экспертизу. В ближайшее время будет решен вопрос о задержании фигурантов.
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