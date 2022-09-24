События на Украине к 13:00 24 сентября: ВСУ получат танки без снарядов, под Запорожьем уничтожены диверсанты

Международная редакция Федерального агентства новостей сообщает о ситуации, сложившейся на Украине и в Донбассе к утру 24 сентября.
Россия
Член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов заявил о ликвидации украинской диверсионно-разведывательной группы, которая накануне на двух внедорожниках прорвалась через Пологи и двинулась в сторону Розовки.
ВС РФ и ВСУ стягивают резервы к Лиману, в районе которого продолжаются ожесточенные бои. Украинская армия не оставляет попыток продвинуться к городу, а также занять Дробышево, Редкодуб и Карповку. Обе стороны активно используют артиллерию и беспилотные летательные аппараты.
ЛДНР
Армия Донецкой Народной Республики (ДНР) сообщает об уничтожении более 50 украинских военнослужащих, бронетранспортера, пяти автомобилей и трех беспилотников за прошедшие сутки.
Украинские силы же обстреляли 11 населенных пунктов региона, выпустив по ним 251 боеприпас. Погибли двое мирных жителей, двое ранены. Повреждены семь домов и объект гражданской инфраструктуры.
Бойцы Луганской Народной Республики (ЛНР) за сутки уничтожили до 30 солдат противника, три бронетранспортера и пять автомобилей. Тем временем уточняются последствия обстрелов территории ЛНР со стороны ВСУ, произошедших накануне.
Так, в Стаханове повреждены помещения культурно-развлекательного центра «Ника» в городском парке «Горняк», в Рубежном — два дома, в Сватово — зернохранилище и два автомобиля.
Саперы тем временем расчистили от опасных объектов площадь в более чем семь гектаров в районах Нижнего и Боброво.
Украина
Military Watch Magazine сообщает, что Словения передаст Украине свои танки М-55 в обмен на немецкие бронетранспортеры и грузовики. Отмечается, что бронетехника, созданная на базе советского Т-55, имеет 105-мм орудие, для которого у ВСУ нет боеприпасов. При этом издание утверждает, что вместе с данными танками снаряды переданы не будут.
В Службе безопасности Украины рассказали о более чем 1600 делопроизводствах, в настоящее время открытых в отношении украинцев, подозреваемых в сотрудничестве с Россией. При этом приговора сейчас ожидают около 420 человек.
В целом же с начала спецоперации официально заведены свыше 32 тысяч уголовных дел по соответствующим статьям.