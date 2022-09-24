События на Украине к 13:00 24 сентября: ВСУ получат танки без снарядов, под Запорожьем уничтожены диверсанты

Military Watch Magazine сообщает, что Словения передаст Украине свои танки М-55 в обмен на немецкие бронетранспортеры и грузовики. Отмечается, что бронетехника, созданная на базе советского Т-55, имеет 105-мм орудие, для которого у ВСУ нет боеприпасов. При этом издание утверждает, что вместе с данными танками снаряды переданы не будут.