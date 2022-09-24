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Юрист Чернышук объяснил, кто из медиков в первую очередь подлежит частичной мобилизации

Общество
Юрист Чернышук объяснил, кто из медиков в первую очередь подлежит частичной мобилизации

Все врачи имеют военные билеты. Кого из медиков призовут на службу по частичной мобилизации в первую очередь, рассказал юрист Николай Чернышук.

По мнению эксперта, сначала призовут выпускников военных кафедр и военных медицинских вузов. Остальные медработники будут призваны так же, как и представители других специальностей, отметил Чернышук.

«Нет какого-то отдельного критерия для медработников. Призывают тех, кто годен по здоровью», — передает слова юриста портал E1.ru.

В настоящее время в России осуществляют деятельность только три военно-медицинские академии. Учебные заведения расположены в Санкт-Петербурге, Москве и Нижнем Новгороде.
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