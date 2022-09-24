Юрист Чернышук объяснил, кто из медиков в первую очередь подлежит частичной мобилизации

Все врачи имеют военные билеты. Кого из медиков призовут на службу по частичной мобилизации в первую очередь, рассказал юрист Николай Чернышук.
По мнению эксперта, сначала призовут выпускников военных кафедр и военных медицинских вузов. Остальные медработники будут призваны так же, как и представители других специальностей, отметил Чернышук.
«Нет какого-то отдельного критерия для медработников. Призывают тех, кто годен по здоровью», — передает слова юриста портал E1.ru.
В настоящее время в России осуществляют деятельность только три военно-медицинские академии. Учебные заведения расположены в Санкт-Петербурге, Москве и Нижнем Новгороде.