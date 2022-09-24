Исполнитель роли Партоса в известной трилогии про Д'Артаньяна и трех мушкетеров, актер Валентин Смирнитский рассказал, что его коллега Михаил Боярский снова оказался в гипсе.
«Часто созваниваемся. Миша недавно рассказал, что сломал руку и сейчас в гипсе. Бедный! Столько у него этих переломов! Пусть быстрее поправляется», — рассказал Смирнитский «Экспресс газете».
Он также назвал своего коллегу уникальным и интересным человеком. Все люди с годами меняются. Смирнитский признает, что сам стал другим человеком, но Боярский остается все тем же.