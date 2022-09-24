Триатлониста Полянского сбил автомобиль во время тренировки в Москве

Триатлонист Дмитрий Полянский получил серьезную травму, поскольку его сбил автомобиль во время тренировки в Москве. Спортсмен перенес операцию на сломанной ключице.
Инцидент произошел 21 сентября, когда спортсмен проводил тренировку на велосипеде. По словам Полянского, женщина-водитель ехала по встречке и развернулась, не заметив триатлониста.
«Хочу отдать должное виновнице происшествия, она не стала отрицать свою вину, мол, с ней первый раз такое случилось, и принесла извинения, что не заметила меня. Пока я лежал на земле, даже подушку принесла мне из багажника. Сама вызвала сотрудников ГИБДД, чтобы те все оформили», — поделился серебряный призер чемпионата Европы по триатлону 2016 года с ТАСС.
Врачи отвели спортсмену два месяца на полное восстановление, но он рассчитывает ускорить процесс. Также триатлонист собирается обсудить компенсацию с виновницей ДТП.