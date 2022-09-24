Ходаковский: после референдумов линия фронта будет проходить по самой России

После проведения референдумов в Донбассе, Запорожской и Херсонской областей линия фронта изменится и будет проходить уже по самой России, заявил комбат батальона «Восток» Александр Ходаковский.
По поводу грядущего изменения на передовой Ходаковский высказался в субботу, 24 сентября, в своем Telegram-канале. В результате референдумов комбат при этом не сомневается и утверждает, что присоединятся к России со временем и те районы, которые еще предстоит отбить у противника.
«Возвращение русских земель и русских людей — это то, о чем говорили и чего желали многие, если не большинство россиян, но желали тогда, когда это произошло бы без их непосредственного участия — как с Крымом», — подчеркнул Ходаковский.
Ранее стало известно, что явка на референдумах республиках Донбасса, а также Запорожской и Херсонской областях уже в первый день достигла 15%.