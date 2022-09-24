Ходаковский: после референдумов линия фронта будет проходить по самой России

По поводу грядущего изменения на передовой Ходаковский высказался в субботу, 24 сентября, в своем Telegram-канале. В результате референдумов комбат при этом не сомневается и утверждает, что присоединятся к России со временем и те районы, которые еще предстоит отбить у противника.