Максим Шугалей рассказал о жизни людей в Донбассе и своей помощи региону

Ученый-социолог, президент Фонда защиты национальных ценностей (ФЗНЦ) Максим Шугалей частый гость Луганской и Донецкой народных республик. Сегодня, в ночь с 23 на 24 сентября он вернулся в Санкт-Петербург из Донбасса. Общественник встречается с жителями и солдатами освобожденных территорий, вместе с добровольцами помогает восстанавливать разрушенные дома. Сразу после возвращения Шугалей рассказал ФАН об итогах проделанной работы в Донбассе, о жизни людей и начале референдумов.