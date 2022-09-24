Максим Шугалей рассказал о жизни людей в Донбассе и своей помощи региону

Ученый-социолог, президент Фонда защиты национальных ценностей (ФЗНЦ) Максим Шугалей частый гость Луганской и Донецкой народных республик. Сегодня, в ночь с 23 на 24 сентября он вернулся в Санкт-Петербург из Донбасса. Общественник встречается с жителями и солдатами освобожденных территорий, вместе с добровольцами помогает восстанавливать разрушенные дома. Сразу после возвращения Шугалей рассказал ФАН об итогах проделанной работы в Донбассе, о жизни людей и начале референдумов.
Визиты ученого в Донбасс всегда включают в себя анализ жизни местных жителей, их проблем и основных причин для беспокойств. Последняя поездка не стала исключением.
«Мы отработали ряд обращений. У нас есть карта проблем тех людей, которые нуждаются в помощи. Проблемы разные, начиная от самых простейших бытовых, когда люди не могут составить документы или у них нет зимней одежды, до самых серьезных и жизненно необходимых, речь прежде всего о крыше над головой и восстановлении домов. Мы подготовили обращения к нашим миллиардерам и олигархам, чтобы они включились в эту работу и по конкретным адресам сами помогли конкретным людям. Потому что, конечно, люди в преддверии зимы находятся в бедственном положении», — рассказал ученый-социолог.
Не оставил без внимания Максим Шугалей и продолжающуюся работу по восстановлению домов. По его словам, в скором времени люди смогут вернуться в отремонтированное жилье.
«Мы посетили те дома, которые мы восстанавливали своими собственными силами. К примеру, крышу одного из домов, поврежденную «Точкой-У», уже заканчиваем, там уже кладут шифер. Думаю, через месяц люди уже въедут в теплые дома, и все у них будет нормально», — добавил президент ФЗНЦ.
Ситуация в Донбассе, по словам социолога, продолжает оставаться напряженной, но вскоре Шугалей вновь отправится в регион помогать людям. В его планах отъезд назначен на конец сентября или начало октября.
Ранее президент Фонда защиты национальных ценностей Максим Шугалей был избран в штаб Регионального отделения движения «Бессмертный полк России» в Санкт-Петербурге. Социолог рассказал, почему принял решение примкнуть к патриотическому объединению.