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Выплаты призывникам по частичной мобилизации в КБР составят 25 тысяч рублей в месяц

Экономика
Выплаты призывникам по частичной мобилизации в КБР составят 25 тысяч рублей в месяц

Призванные в рамках частичной мобилизации резервисты получат дополнительную поддержку от региона, сообщил глава Кабардино-Балкарии Казбек Коков.

Этой категории граждан на период прохождения военной службы предоставят ежемесячную выплату в размере 25 000 рублей. Кроме того, предусмотрена компенсация от 100 до 300 тысяч при контузии, травме, увечьях. Семьи смогут рассчитывать на миллион рублей в случае гибели человека.

«На военных, призванных в рамках частичной мобилизации, также распространяются все федеральные соцгарантии», — подчеркнул Коков.

Глава КБР, как и его коллега из Карачаево-Черкесии Рашид Темрезов, призвал россиян к сплоченности перед всеобщей опасностью. По его мнению, у страны есть все необходимые ресурсы, чтобы дать отпор в текущей ситуации.
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