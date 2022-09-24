В ДНР сообщили о колоссальной явке на референдум по присоединению к России

Явка на референдуме в Донецкой Народной Республике стала просто колоссальной. Об этом заявила председатель участковой избирательной комиссии Александра Дещенко.
По ее словам, никто не ожидал такого ажиотажа. Люди приходят на участки для голосования со слезами радости на глазах. Граждане угощают друг друга кофе и обнимаются.
«Явка колоссальная, люди хотят попасть домой», — отметила Дещенко во время брифинга.
Центральная избирательная комиссия ДНР ранее проинформировала, что явка на референдум по присоединению к РФ в первый день голосования превысила 23%. В Луганской Народной Республике этот показатель составил 21,97%.