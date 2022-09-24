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«Я просто счастлив!»: В Кировском районе Донецка проходит референдум

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В Кировском районе города Донецка идет второй день референдума о вхождении в состав России. Несмотря на пасмурную погоду, люди с улыбками на лицах идут и исполняют гражданский долг.

О том, как организована работа избирательных участков, рассказала директор школы№83 Людмила Бушуева.

«Мы с радостью подготовили избирательную комиссию, участок подготовили. Избирательная комиссия работает в полном составе. Люди приходили, комиссия отвечала на их вопросы. Мобильные группы нашей комиссии выехали по участкам. Мы очень рады началу референдума, очень рады началу этого исторического события. Мы ждали его очень долго», — отметила Бушуева.
«Я просто счастлив!»: В Кировском районе Донецка проходит референдум

Местные жители с радостью делятся эмоциями.

«Рад, конечно. Хоть и не полностью обстрелы прекратятся, но во всяком случае будем хоть определенные во всех отношениях», — подчеркнул Виктор.

Валентина призналась, что ждала события очень долго, а вместе с ней и вся улица, на которой она живет.

«Я думаю, я 10 лет ждала, не то что 8. Может быть, даже 20 — год за два. Просто рады. Ура, Россия! Путин, спасибо тебе!» — поделилась женщина.
«Я просто счастлив!»: В Кировском районе Донецка проходит референдум
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