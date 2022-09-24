Депутат Колесников о своей добровольной мобилизации: самое важное — победить врага

В СМИ появились сообщения, что депутат Государственной думы VIII созыва, член фракции «Единой России» Олег Колесников подал заявление о добровольной мобилизации. Почему действующий парламентарий счел, что именно ему стоит отправиться на Украину для участия в спецоперации ВС РФ, и чем он руководствовался, принимая такое решение, корреспонденту ФАН ответил сам доброволец.
«Сегодня страна находится в очень непростой ситуации и, наверное, сегодня самое важное — это победить врага. Мне 54 года, я майор запаса, служил в Польше, был командиром артиллерийского орудия. Я считаю, что имею опыт, мудрость, кроме того, для меня это очень важно», — поделился своими соображениями депутат.
Окружающие, продолжил он отвечать на вопросы ФАН, отнеслись к такому решению с пониманием, стараются оказать моральную поддержку, в том числе семья и ближний круг:
«Все поддерживают, конечно, и переживают все, но все-таки поддерживают, считают это правильным».
На вопрос, страшно ли отправляться в зону боевых действий, Колесников ответил, что пока еще об этом не думал, но полагает, что по прибытию на место такое вполне может быть, но люди на то и люди, чтобы преодолевать страх и идти вперед.
«Я еще об этом не знаю, я думаю, что нет. Наверное, там, может, будет и страшно. Но страх — это же естественное состояние человека. Преодолевать — а как по-другому? Как и любой человек из плоти и крови. Будем сражаться, будем бить врага», — заключил депутат.
Ранее стало известно о призыве в рамках частичной мобилизации сына главы Республики Крым Сергея Аксенова.