Житель Благовещенска пойдет под суд за новогоднее убийство матери после посиделок

Правоохранители завершили расследование и направили в суд уголовное дело в отношении 35-летнего жителя Благовещенска. Гражданин обвиняется в убийстве, сообщили в СУ СКР Приамурья.
По версии Следственного комитета, в ночь на 31 декабря фигурант, его 68-летняя мать и приятель устроили застолье. Между родственниками в праздничный день произошел конфликт. Фигурант схватил нож и несколько раз ударил пенсионерку. Смерть наступила на месте.
Проверка показала, что подследственный ранее был судим за кражу и незаконный оборот наркотиков. Сейчас он находится в СИЗО.