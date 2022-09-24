Житель Благовещенска пойдет под суд за новогоднее убийство матери после посиделок

По версии Следственного комитета, в ночь на 31 декабря фигурант, его 68-летняя мать и приятель устроили застолье. Между родственниками в праздничный день произошел конфликт. Фигурант схватил нож и несколько раз ударил пенсионерку. Смерть наступила на месте.