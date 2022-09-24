Армия Политика Экономика Общество Происшествия Весь мир Гражданский экспертный клуб Герои Z #Армия2022 Проект «Предавшие» Эксклюзив Пресс-центр ФАН-ТВ
Лента новостей Эксклюзив Пресс-центр ФАН-ТВ
Поиск

Житель Благовещенска пойдет под суд за новогоднее убийство матери после посиделок

Происшествия
Житель Благовещенска пойдет под суд за новогоднее убийство матери после посиделок

Правоохранители завершили расследование и направили в суд уголовное дело в отношении 35-летнего жителя Благовещенска. Гражданин обвиняется в убийстве, сообщили в СУ СКР Приамурья.

По версии Следственного комитета, в ночь на 31 декабря фигурант, его 68-летняя мать и приятель устроили застолье. Между родственниками в праздничный день произошел конфликт. Фигурант схватил нож и несколько раз ударил пенсионерку. Смерть наступила на месте.

Проверка показала, что подследственный ранее был судим за кражу и незаконный оборот наркотиков. Сейчас он находится в СИЗО.
благовещенск убийство пенсионерка
Военкоры ФАН
Лучшие в аду