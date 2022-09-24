Экс-генсек НАТО назвал «вредными» дипломатические усилия Макрона по Украине

Брюссель, 24 сентября. Дипломатические усилия президента Франции Эммануэля Макрона в отношении Украины «глубоко вредны» для Киева. Об этом заявил бывший генеральный секретарь НАТО Андерс Фог Расмуссен. Его слова приводит агентство Reuters.
По мнению бывшего генсека военного блока, многочисленные попытки Макрона договориться с президентом Владимиром Путиным не увенчались успехом. Французский лидер проявил слишком мягкую позицию по отношению к Москве. По мнению Расмуссена, тем самым он ослабил мировую сплоченность.
«Макрон удивил нас в начале кризиса своим, мягко говоря, уникальным и критическим заявлением о том, что Путина не следует унижать и предлагать ему отступление. Такие заявления были катастрофическими и глубоко вредными», — добавил он.
Как отмечает Reuters, Макрон изменил свою тональность по отношению к Москве на более жесткую. Так, во время выступления в ООН он обвинил Россию в современном империализме. При этом подтвердил свою уверенность в том, что мировым лидерам необходимо поддерживать диалог с Россией, и добавил, что в ближайшие дни вновь планирует созвониться с Путиным.
Ранее глава французского военного ведомства Себастьян Лекорню заявил, что Франция продолжит оказывать Украине поддержку, в том числе поставлять ей вооружение и тренировать солдат ВСУ.