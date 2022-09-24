Экс-генсек НАТО назвал «вредными» дипломатические усилия Макрона по Украине

Как отмечает Reuters, Макрон изменил свою тональность по отношению к Москве на более жесткую. Так, во время выступления в ООН он обвинил Россию в современном империализме. При этом подтвердил свою уверенность в том, что мировым лидерам необходимо поддерживать диалог с Россией, и добавил, что в ближайшие дни вновь планирует созвониться с Путиным.