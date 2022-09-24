Сатановский вспомнил остроумный советский анекдот после выпада Зеленского против Израиля

Российский политолог Евгений Сатановский высмеял украинского президента Владимира Зеленского после его обвинений против Израиля из-за отсутствия поставок нового оружия Киеву.
По словам эксперта, система киевского режима абсолютно нацистская, несмотря на корни главы Украины. Политолога удивил тот факт, что Зеленского шокировал отказ Израиля поставлять оружие стране, где прославляют убийц миллионов евреев.
«Как там было в старом советском анекдоте про встречу наивного искреннего дурака с Владимиром Ильичом Лениным? "Просто на... послал, а мог бы и бритвой по глазам". И если эти слова применить к Зеленскому, то да — этот мог бы. Такой уж он человек», — написал Сатановский в своем Telegram-канале.
Ранее сообщалось, что Владимир Зеленский рассказал об экспорте Израилем вооружения в другие страны, но не Украине.