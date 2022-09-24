Астролог Володина рассказала, что звезды сулят россиянам в ближайшем будущем

Астрологические прогнозы нередко становятся предметами дискуссий. Некоторые люди верят в предсказания по звездам, а другие — относятся скептически к подобным описательным практикам. Прогнозом для жителей России на ближайшее будущее поделилась известный астролог Василиса Володина.
Она предрекла два перелома в ситуации, которые изменят дальнейший ход мировой истории. На этом фоне астролог посоветовала заранее готовиться к переменам и предупредила россиян, что «легко не будет, и довольно долго». Володина даже назвала даты, в которые могут произойти предначертанные звездами события.
«В ближайшее время будут два перелома — первый к концу октября-началу ноября. Второй — весной 2023 года», — подчеркнула она.
Астролог также обратила внимание, что люди в зависимости от обстановки воспринимают любые сведения искаженно. Например, видят в информации поддержку своих ожиданий или слышат то, что хотят. Поэтому к прогнозам рекомендовали относиться сдержанно, проводя границу между эмоциями и голосом разума.