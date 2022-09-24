Астролог Володина рассказала, что звезды сулят россиянам в ближайшем будущем

Она предрекла два перелома в ситуации, которые изменят дальнейший ход мировой истории. На этом фоне астролог посоветовала заранее готовиться к переменам и предупредила россиян, что «легко не будет, и довольно долго». Володина даже назвала даты, в которые могут произойти предначертанные звездами события.