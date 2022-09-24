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Тысячи москвичей собрались на патриотическом митинге «Своих не бросаем»

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На Манежной площади в Москве состоялась акция в поддержку референдумов в Донецкой и Луганской народных республиках, а также в Запорожской и Херсонской областях. Тысячи участников пришли с георгиевскими ленточками и российскими флагами.

Участники акции «Своих не бросаем» выразили поддержку решению жителей Донбасса о проведении референдумов. На митинге собрались представители общественных объединений, политических партий, национально-культурных автономий, гражданские активисты, а также артисты Юлия Чичерина, Владимир Машков, Александр Скляр и Shaman.

Напомним, референдумы проходят с 23 по 27 сентября. В ходе плебисцита жители высказывают свое мнение о присоединении территорий к России. Сразу после окончательного подведения официальных итогов референдумов руководители ДНР, ЛНР, Херсона и Запорожья намерены обратиться к российскому лидеру с просьбой включить эти территории в состав Российской Федерации в качестве самостоятельных субъектов.

Тысячи москвичей собрались на патриотическом митинге «Своих не бросаем»
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