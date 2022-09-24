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Политолог Дудаков рассказал, при помощи чего Киев попытается сорвать референдум в Донбассе

Политика
Политолог Дудаков рассказал, при помощи чего Киев попытается сорвать референдум в Донбассе

Киевский режим попытается сорвать референдумы в ЛДНР и на освобожденных территориях Запорожской и Херсонской областей всеми способами, заявил политолог Малек Дудаков.

По словам эксперта, как минимум Украина постарается усложнить процесс проведения народного голосования по присоединению регионов к России. Поэтому ВСУ будут чаще атаковать указанные земли.

«Ну и, конечно, киевский режим будет пытаться принести еще больше жертв гражданского населения этих регионов на свой алтарь борьбы с Россией», — передает слова политолога «Украина.ру».

Ранее сообщалось, что солдаты ВСУ выпустили шесть ракет HIMARS по Алчевску в Луганской Народной Республике.
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