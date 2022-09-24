Киевский режим попытается сорвать референдумы в ЛДНР и на освобожденных территориях Запорожской и Херсонской областей всеми способами, заявил политолог Малек Дудаков.
По словам эксперта, как минимум Украина постарается усложнить процесс проведения народного голосования по присоединению регионов к России. Поэтому ВСУ будут чаще атаковать указанные земли.
«Ну и, конечно, киевский режим будет пытаться принести еще больше жертв гражданского населения этих регионов на свой алтарь борьбы с Россией», — передает слова политолога «Украина.ру».
Ранее сообщалось, что солдаты ВСУ выпустили шесть ракет HIMARS по Алчевску в Луганской Народной Республике.