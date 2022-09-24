Водитель Hyundai пострадала при столкновении с Mercedes в Екатеринбурге

Инцидент произошел вечером 23 сентября на улице Рябинина. Предварительно, водитель Hyundai хотел нарушить ПДД и переехать двойную сплошную. Однако этот момент в него врезался Mercedes, который объезжал пробку по встречной полосе. В результате у водителя «корейца» подозрение на сотрясение головного мозга и ушиб ноги.