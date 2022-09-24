Водитель Hyundai пострадала при столкновении с Mercedes в Екатеринбурге

В Академическом районе Екатеринбурга произошло столкновение двух иномарок. В результате аварии пострадал водитель одного из автомобилей, передает E1.RU.
Инцидент произошел вечером 23 сентября на улице Рябинина. Предварительно, водитель Hyundai хотел нарушить ПДД и переехать двойную сплошную. Однако этот момент в него врезался Mercedes, который объезжал пробку по встречной полосе. В результате у водителя «корейца» подозрение на сотрясение головного мозга и ушиб ноги.
Владелец второй иномарки свою вину не признает. В издании отметили, что после аварии водители разъехались самостоятельно, не вызывая сотрудников ГИБДД. Однако сейчас пострадавший ищет свидетелей ДТП, чтобы выяснить, кто виноват в случившемся.
Еще одна серьезная авария произошла ранее в Кемерово. В результате столкновения с мотоциклом в кювете оказались сразу два автомобиля, сообщала A42.RU.