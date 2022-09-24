Спасибо нашим врагам: политолог-экономист Дудчак высмеял последние идеи ЕС о санкциях

Ранее агентство Bloomberg со ссылкой на свои источники сообщило, что ряд стран ЕС призвали запретить использование сжиженного природного газа из РФ и передачу России долларовых банкнот, а также ужесточить ограничения на транзакции, связанные с криптовалютой. При этом совсем недавно предлагалось и установить потолок цен на российскую нефть. По мнению Дудчака, по своей сути абсурден весь этот «набор», однако запрет на передачу долларов эксперт выделил особо.