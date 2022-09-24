Спасибо нашим врагам: политолог-экономист Дудчак высмеял последние идеи ЕС о санкциях

Запрет на передачу России долларов является абсурдным, а ограничения на некоторые криптовалютные транзакции могут и вовсе пойти на пользу РФ.
России на некоторое время стоило бы отключить недружественные страны от поставок нефти, газа и электроэнергии, считает политолог и экономист Александр Дудчак. Он сделал такое заявление в интервью международной редакции ФАН.
Ранее агентство Bloomberg со ссылкой на свои источники сообщило, что ряд стран ЕС призвали запретить использование сжиженного природного газа из РФ и передачу России долларовых банкнот, а также ужесточить ограничения на транзакции, связанные с криптовалютой. При этом совсем недавно предлагалось и установить потолок цен на российскую нефть. По мнению Дудчака, по своей сути абсурден весь этот «набор», однако запрет на передачу долларов эксперт выделил особо.
«Ну это вообще шикарная санкция. Долго они думали над этим, наверное, привлекали ведущих экспертов, массажировали мозг пальцем через нос. Иначе как можно дойти до такой идеи? Конечно, в очередной раз испугали, только не знаю, для кого это будет трагедией. Ну, видимо, все, ресурсы ограничены, фантазии закончились и креатив иссяк», — заключил политолог.
Как пояснил Дудчак, реализовать такой «проект» можно, но не тогда, когда получаешь от России энергоносители, рассчитываясь той самой иностранной валютой. А полностью отказаться от нефти и газа ЕС в ближайшее время не сможет. Его странам в конце концов придется понять, что поступающее из РФ сырье для них является скорее привилегией.
«А все, кто позволяет себе гавкать в сторону Москвы, должны осознать, что миска будет отодвинута от их носа на расстояние большее, чем та цепь, на которую их посадили американцы. И не уверен, что "там" их кормить будут постоянно», — сказал эксперт.
По мнению Дудчака, России действительно стоило бы хоть на короткое время отключить все недружественные страны от нефтегазовой жилы и от электросети. Он предположил, что подготовка к этому может вестись на самом деле, но просто не афишируется.
«Интересно тогда посмотреть на них», — заявил экономист, подразумевая наиболее крикливых европейских игроков.
Что же касается других санкций, то крайне забавно слушать предложения об ограничении цен на нефть из уст тех, кто всегда проповедовал рыночные условия. И все это, наоборот, может в очередной раз закончиться повышением цены.
«По криптовалюте же ограничения должен был ввести Центробанк. Потому что вывод реальных денег в виртуальное пространство явно не на пользу России, как и раньше. Надо было устанавливать барьеры со стороны РФ, а не ждать и смотреть, как теперь это называют санкциями. Спасибо нашим врагам. Они вообще замечательные люди: сами заботятся о развитии российской экономики, порой даже более эффективно, чем ЦБ», — заключил Дудчак.
Стоит отметить, что предложения установить потолок цен на нефть из России на Западе предлагали неоднократно. Некоторые эксперты при этом справедливо отметили, что США, Великобритания и прочие государства таким образом просто пытаются урвать куш и получать черное золото по сниженным ценам. В ответ российское руководство заявило, что не станет торговать нефтью с теми государствами, которые присоединятся к этой инициативе, и переориентирует поставки на другие направления.