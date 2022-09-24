Йоханнис: НАТО не собирается вступать в военное противостояние с Россией

Североатлантический альянс не намерен вступать в военное противостояние с Россией из-за событий на Украине. Об этом заявил президент Румынии Клаус Йоханнис.
По его словам, Румыния имеет самую протяженную границу с Украиной среди всех государств членов НАТО. Бухарест готов к любому сценарию развития событий, но все же надеется на деэскалацию ситуации на Украине.
«Румыния не намерена вступать в войну, как и НАТО не собирается вступать в войну с Россией, однако деэскалация должна быть с обеих сторон», — сказал Йоханнис.
В то же время президент Румынии отметил, что Бухарест поддержал все пакеты санкций в отношении России и готов поддержать новый пакет ограничений, если между странами НАТО будет достигнуто общее понимание.