Армия Политика Экономика Общество Происшествия Весь мир Гражданский экспертный клуб Герои Z #Армия2022 Проект «Предавшие» Эксклюзив Пресс-центр ФАН-ТВ
Лента новостей Эксклюзив Пресс-центр ФАН-ТВ
Поиск

Бывший муж актрисы Анны Ковальчук поплатился за ее успех

Шоу-бизнес
Бывший муж актрисы Анны Ковальчук поплатился за ее успех

Звезда сериала «Тайны следствия» Анна Ковальчук совершила поступок, который стоил карьеры ее бывшему мужу — актеру Анатолию Ильченко. Артисту пришлось поплатиться за успех жены.

Ковальчук и Ильченко поженились в 1999 году, а приблизительно через год после свадьбы на свет появилась их дочь Злата. При этом актриса оставила девочку на плечах мужа и занялась карьерой.

Поскольку актер сидел с ребенком, он не мог вернуться к работе. Постепенно режиссеры утратили интерес к Ильченко, пишет BLITZ+. Затем испортились и отношения актера с Ковальчук, поэтому в 2005 году пара развелась.

«Сейчас, несмотря на все, мы нормально общаемся, и с ребенком он видится. Мы встречаемся на нейтральной территории», — рассказывала актриса.

Детали развода раскрыл публике сам Ильченко. Звезда «Тайн следствия» не любит говорить на эту тему.
ковальчук актриса ильиченко
Военкоры ФАН
Лучшие в аду