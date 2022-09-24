Депутат Фролова: российские семьи должны быть под надежной защитой государства

Семья — главная ценность нашей страны, и она должна быть под надежной защитой государства! Правительство РФ предложило ввести с 1 января универсальное пособие для семей с низкими доходами. По словам премьер-министра России Михаила Мишустина, оно объединит целый ряд действующих мер социальной защиты, в том числе выплаты, которые предоставляются в связи с рождением или усыновлением ребенка и до достижения им трех лет, а также на детей от 3 до 7 лет и от 8 до 17. Также оно будет назначаться и нуждающимся женщинам, вставшим на учет на ранних сроках беременности.