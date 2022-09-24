Депутат Фролова: российские семьи должны быть под надежной защитой государства

Глава Правительства РФ Михаил Мишустин выдвинул предложение ввести с первого января универсальную выплату для семей с низкими доходами. Депутат Госдумы Тамара Фролова объяснила, как это решение повлияет на благополучие россиян.
Защитить российские семьи. Колонка Тамары Фроловой
Семья — главная ценность нашей страны, и она должна быть под надежной защитой государства! Правительство РФ предложило ввести с 1 января универсальное пособие для семей с низкими доходами. По словам премьер-министра России Михаила Мишустина, оно объединит целый ряд действующих мер социальной защиты, в том числе выплаты, которые предоставляются в связи с рождением или усыновлением ребенка и до достижения им трех лет, а также на детей от 3 до 7 лет и от 8 до 17. Также оно будет назначаться и нуждающимся женщинам, вставшим на учет на ранних сроках беременности.
Все мы видим, как по поручению нашего президента выстраивается целостная государственная система поддержки семей. И этот процесс сегодня на пороге оптимизации. Мне кажется совершенно правильным для удобства граждан объединить все меры поддержки в единое пособие. Более того, введение универсального пособия позволит расширить контингент семей, которым будет доступна господдержка, что тоже немаловажно.
Мы действительно живем в сложное время, но нашему государству удается находить новые подходы к оказанию помощи для россиян. Оно продолжает вести системную работу по поддержке семьи, материнства и детства, выполняя свою роль, обозначенную в Конституции РФ. Сегодня это важно как никогда!