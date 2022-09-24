Актер Александр Баширов разделся на сцене ради роли Сатаны

Актер Александр Баширов после армии поступил во Всероссийский государственный университет кинематографии имени С. А. Герасимова (ВГИК). Ему пришлось поменять мастерские на фоне большого скандала.
Баширову нужно было срежиссировать отрывок их «Фауста». Актеру досталась роль Сатаны. Режиссер посоветовала ему снять всю одежду и заявила, что дьявол красив и обнаженным.
«Я не знал, что все действо будет проходить на кафедре. Разделся, вышел голым на сцену — и это был шок. А мне понравилось, потому что есть, что показать», — рассказал Баширов в передаче «Судьба человека» на телеканале «Россия-1».
Известного актера могли и отчислить за скандальную выходку, однако учли, что выйти голым на сцену было идеей режиссера. После этого Баширова заставили поменять курс Игоря Таланкина на мастерскую Анатолия Васильева.