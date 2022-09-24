Юрист Крылов разъяснил запрет выезжать из Ростовской области в ходе частичной мобилизации

Он распространяется на всех, кто находится в запасе, уточнил правозащитник. Однако что грозит тем, кто нарушит его, пока неизвестно, отметил Евгений Крылов. В пресс-службе военного комиссара заявили, что ответ на этот вопрос граждане получат в ближайшее время.