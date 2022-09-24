Юрист Крылов разъяснил запрет выезжать из Ростовской области в ходе частичной мобилизации

Юрист Евгений Крылов прокомментировал приказ, подписанный военным комиссаром Ростовской области, о запрете покидать место проживания гражданам в запасе.
Он распространяется на всех, кто находится в запасе, уточнил правозащитник. Однако что грозит тем, кто нарушит его, пока неизвестно, отметил Евгений Крылов. В пресс-службе военного комиссара заявили, что ответ на этот вопрос граждане получат в ближайшее время.
«Никаких прямых санкций за нарушение этого приказа не прописано. Они прямо не прописаны ни в законе, ни в мобилизационных указаниях, ни в самом приказе», — отметил юрист.
Российский лидер Владимир Путин 21 сентября объявил о частичной мобилизации в РФ. По данным Министерства обороны, к службе планируется привлечь около 300 тыс. человек. В ведомстве уже разъяснили, на кого не распространяется частичная мобилизация.