Армия Политика Экономика Общество Происшествия Весь мир Гражданский экспертный клуб Герои Z #Армия2022 Проект «Предавшие» Эксклюзив Пресс-центр ФАН-ТВ
Лента новостей Эксклюзив Пресс-центр ФАН-ТВ
Поиск

Юрист Крылов разъяснил запрет выезжать из Ростовской области в ходе частичной мобилизации

Общество
Юрист Крылов разъяснил запрет выезжать из Ростовской области в ходе частичной мобилизации

Юрист Евгений Крылов прокомментировал приказ, подписанный военным комиссаром Ростовской области, о запрете покидать место проживания гражданам в запасе.

Он распространяется на всех, кто находится в запасе, уточнил правозащитник. Однако что грозит тем, кто нарушит его, пока неизвестно, отметил Евгений Крылов. В пресс-службе военного комиссара заявили, что ответ на этот вопрос граждане получат в ближайшее время.

«Никаких прямых санкций за нарушение этого приказа не прописано. Они прямо не прописаны ни в законе, ни в мобилизационных указаниях, ни в самом приказе», — отметил юрист.

Российский лидер Владимир Путин 21 сентября объявил о частичной мобилизации в РФ. По данным Министерства обороны, к службе планируется привлечь около 300 тыс. человек. В ведомстве уже разъяснили, на кого не распространяется частичная мобилизация.
крылов ростовская область запрет
Военкоры ФАН
Лучшие в аду