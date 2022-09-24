Премьер Саксонии Кречмер назвал отказ от российского газа невозможным для Германии

ФРГ не может отказаться от российского газа, поэтому должна содействовать в прекращении конфликта между Москвой и Киевом, заявил премьер-министр федеральной земли Саксония Михаэль Кречмер.
Представитель Христианско-демократического союза уточнил, что власти несут катастрофические издержки в результате поддержки украинского режима.
«Мы видим сейчас, что не можем отказаться от российского газа. В том числе и наши санкции стали причиной данной ситуации с дефицитом. Мы всеми силами должны пытаться завершить этот конфликт и потом вновь начать экономическое сотрудничество с Россией», — подчеркнул Кречмер.
Политик считает, что после возобновления мира немецкое правительство должно вернуться к закупкам российского голубого топлива. В противном случае любые разговоры об экономии и надеждах на теплую зиму представляются абсурдными.
Тем временем в некоторых регионах Евросоюза на фоне энергокризиса уже стало сложно приобрести дрова. У людей не хватает средств, чтобы легально сделать запасы древесины на зиму, пишет «Подмосковье сегодня».