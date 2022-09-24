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Премьер Саксонии Кречмер назвал отказ от российского газа невозможным для Германии

Экономика
Премьер Саксонии Кречмер назвал отказ от российского газа невозможным для Германии

ФРГ не может отказаться от российского газа, поэтому должна содействовать в прекращении конфликта между Москвой и Киевом, заявил премьер-министр федеральной земли Саксония Михаэль Кречмер.

Представитель Христианско-демократического союза уточнил, что власти несут катастрофические издержки в результате поддержки украинского режима.

«Мы видим сейчас, что не можем отказаться от российского газа. В том числе и наши санкции стали причиной данной ситуации с дефицитом. Мы всеми силами должны пытаться завершить этот конфликт и потом вновь начать экономическое сотрудничество с Россией», — подчеркнул Кречмер.

Политик считает, что после возобновления мира немецкое правительство должно вернуться к закупкам российского голубого топлива. В противном случае любые разговоры об экономии и надеждах на теплую зиму представляются абсурдными.

Тем временем в некоторых регионах Евросоюза на фоне энергокризиса уже стало сложно приобрести дрова. У людей не хватает средств, чтобы легально сделать запасы древесины на зиму, пишет «Подмосковье сегодня».
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