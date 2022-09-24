Глава МИД Китая Ван И призвал США четко выступить против независимости Тайваня

Американские власти должны сделать четкое заявление о том, что не поддерживают независимость Тайваня. Об этом министр иностранных дел КНР Ван И сказал во время переговоров с руководителем Госдепартамента США Энтони Блинкеном.
Ван И обратил внимание, что Вашингтон неоднократно выражал солидарность с Пекином по вопросу статуса острова.
«Однако действия США противоречат этому, пытаясь подорвать суверенитет и территориальную целостность Китая, препятствовать великому делу мирного воссоединения Китая… и даже публично заявлять о помощи в защите Тайваня, направляя очень неправильный и опасный сигнал», — говорится в сообщении на сайте китайского МИД.
Переговоры Блинкена и Ван И состоялись 23 сентября. Беседа проходила «на полях» сессии Генассамблеи ООН.