Армия Политика Экономика Общество Происшествия Весь мир Гражданский экспертный клуб Герои Z #Армия2022 Проект «Предавшие» Эксклюзив Пресс-центр ФАН-ТВ
Лента новостей Эксклюзив Пресс-центр ФАН-ТВ
Поиск

Институт Civey: гнев и бессилие становятся самыми частыми чувствами немцев

Общество
Институт Civey: гнев и бессилие становятся самыми частыми чувствами немцев

Большое количество граждан Германии описывают свое эмоциональное состояние словами «гнев» и «бессилие». Соответствующий опрос провели специалисты социологического института Civey.

Немцы вынуждены жить в условиях энергетического и экономического кризиса. Местные власти активно призывают граждан экономить электроэнергию и воду, реже мыться, выключать отопление и не пользоваться привычными приборами. Многие жители ФРГ с трудом сводят концы с концами из-за стремительно растущих цен на коммунальные услуги, продукты и другие услуги.
германия социологи эмоциональное состояние
Военкоры ФАН
Лучшие в аду