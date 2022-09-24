Институт Civey: гнев и бессилие становятся самыми частыми чувствами немцев

Немцы вынуждены жить в условиях энергетического и экономического кризиса. Местные власти активно призывают граждан экономить электроэнергию и воду, реже мыться, выключать отопление и не пользоваться привычными приборами. Многие жители ФРГ с трудом сводят концы с концами из-за стремительно растущих цен на коммунальные услуги, продукты и другие услуги.